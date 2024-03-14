“Не Taurus, так что-то другое”: что последует за голосованием в бундестаге

Бундестаг подавляющим большинством голосов проголосовал против проекта резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, предлагавшего передать Украине крылатые ракеты Taurus.

В голосовании приняли участие 690 депутатов, за проголосовали 495, против – 190, пять воздержались.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов высказал мнение, что остроту дискуссии в бундестаге придала недавняя утечка беседы немецких офицеров о возможном использовании Taurus в случае передачи ракет Украине.«”Решение бундестага об отказе от поставок Taurus, безусловно, связано с утечкой чувствительной информации, которая была допущена офицерами бундесвера. Однако прежде всего это является следствием позиции канцлера Олафа Шольца: поскольку канцлер не хочет допустить того, чтобы на территории Украины присутствовали немецкие военные, он считает неприемлемым, чтобы в распоряжении Киева находилось данное вооружение. Тот скандал с утечкой информации, который потряс всю Германию и не только ее, придал этому вопросу дополнительную огласку. И он показал, что канцлеру следует четко заявить о данном решении как о решении окончательном”, – отметил Артем Соколов.

В Германии осознают, что передача ВСУ ракет Taurus подвела бы черту под любыми отношениями между Москвой и Берлином на неопределенный срок, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин.«”Это шаг к полному уничтожению германо-российских отношений, и в Германии это прекрасно понимают. Поэтому тот факт, что нашлось достаточно здравомыслящих людей в бундестаге, проголосовавших против (передачи Taurus), – это, конечно, позитивный момент. Другое дело, что Германия все равно не прекратит накачивать оружием киевский режим. Не Taurus, так что-то другое, это только один из элементов и не более того”, – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта аудиозапись и расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не передаст Киеву Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

Взято отсюда.