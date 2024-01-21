“Не вам говорить о демократии”. Слова жены Зеленского взбесили украинцев

Пользователей украинского сегмента соцсети X возмутила публикация жены Владимира Зеленского Елены, написавшей, что демократии всего мира “вдохновляются стойкостью Украины”.«”Не вам, зеленым (чете Зеленских, – ред.), говорить о демократии, вы строите у нас диктатуру”, – приводит РИА Новости комментарий пользователя Nata.«”Надеюсь, судьба (расстрелянных в 1989 году, – ред.) супругов Чаушеску вас не обойдет”, – написал Dmytro B.«”Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит”, – предупредила Ірина.

“Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет”, – возмутился Garry Samvel.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Сети отреагировали на жалобы Зеленской.

Взято отсюда.