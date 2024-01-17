“Не вижу такого”. Блинкен о перспективе мирных переговоров по Украине

Близкая перспектива переговоров по поводу долгосрочного перемирия на Украине сейчас отсутствует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе.«

"Сейчас, я не вижу такого", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, существует ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров о стабильном долгосрочном перемирии между Россией и Украиной.

По его словам, для начала переговоров необходима готовность к ним России “с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией”.«”Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны”, – цитирует Блинкена РИА Новости.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты “всегда открыты” для этого.

Радио Sputnik сообщало, что Блинкен раскрыл “четкий план” на будущее Украины.

Взято отсюда.