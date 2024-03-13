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“Не уйдут”. Путин предупредил о последствиях ввода войск Польши на Украину

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"Не уйдут". Путин предупредил о последствиях ввода войск Польши на Украину

Польша в случае ввода войск на Украину может попытаться забрать у этой страны территории, которые считает исторически своими, предупредил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1” и РИА Новости.«

"Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется", – сказал Путин.

Он пояснил, что Польша захочет вернуть земли, которые считает исторически своими.«”Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут”, – высказал мнение российский лидер.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Польше заявили о присутствии войск НАТО на Украине.

Взято отсюда.

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