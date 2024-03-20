Не утаили Шилла в мешке. Франция идет в отказ и путается в показаниях

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Сказав об участии французских войск в украинской войне: “Все может быть!”, Макрон с окружением продолжают вести себя строго по сценарию фильма по мотивам Зощенко “Не может быть!”. “Они сами не знают, чего они хочут”. Зато они точно не “хочут”, чтобы все остальные о них что-то узнали. Поэтому логично, что в их министерстве обороны заявление главы СВР Сергея Нарышкина назвали примером “систематической массовой дезинформации, используемой Россией”. Ну а что они должны были сказать? Да, дескать, признаем – собираемся отправить на фронт для начала две тысячи солдат и даже название для группировки придумали. “Казус белли”.

Нет конечно. Они ведь делают все, чтобы никто не догадался. Разве что их Верховный главнокомандующий на всех углах сотрясает воздух своим манерным кулачком да военные эксперты, в том числе и в больших погонах, волнуясь от предвкушения, раскрывают, где именно на Украине должен объявиться их “брат-мусью”. А начальника штаба сухопутных войск Пьера Шилла их контрразведке и вовсе стоило бы проверить, не на зарплате ли он у русских “дезинформаторов”. Выдал на порядок больше Нарышкина. Не две, говорит, а 20 тысяч можем перебросить в течение 30 дней. “Каковы бы ни были события, французы могут быть уверены, что солдаты ответят: “есть!””.

Последний раз они так отвечали, когда им приказали освободить помещение в Нигере. Можно, кстати, этих и послать в окопы, чтобы реабилитировались. Можно иных – у них в Румынии батальон квартирует. А можно и сразу всех посмотреть. Тем более – что там смотреть. По словам того же генерала Шилла, их ВС – это всего 121 тысяча штыков и еще 24 могут быть призваны из резерва. В совокупности – на один хороший контрнаступ. Потом, правда, придется набирать новую армию с нуля. Хотя и в этой, говорят, не все так браво – дисциплинка-то хромает. Бунт среди офицеров среднего звена зреет, ибо им первым придется вкусить все прелести боев высокой интенсивности.

А пока у военных зреет, гражданские уже бунтуют. В Париже тысячи французов выходят на улицы, скандируя: “Макрон, нам не нужна твоя война!”. В Марселе даже дети просят дядю Эммануэля пообещать им, что не будет войны. Не стал. Опять начал русскими пугать. А как ты им объяснишь, что французские потери на Украине достигли психологического порога. Они уже сопоставимы с восьмилетней Алжирской кампанией. Признавать их не хочется, скрывать не получится – надо как-то легитимировать. Вот и не придумал он ничего лучше, как послать туда официальный корпус и списать на него мертвые души. То, что таких душ станет гораздо больше, не додумал.

Он же в школе уроки словесности исправно посещал, так как имел личный интерес, а историю прогуливал. Потому и запомнил из Наполеона только то, что “главное – ввязаться в войну”. А как тот завязал – пропустил. Хотя Бонапарт себя имел в виду, когда говорил, что лучше лев во главе баранов, чем баран во главе львов. Впрочем, какой из Макрона баран? Скорее, овца.На граниГлавное – победа. Путин ответил Макрону на идею “олимпийского перемирия”Вчера, 01:54

Взято отсюда.