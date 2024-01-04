Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Не задумывается”. На Украине обвинили Зеленского в расколе общества

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Не задумывается". На Украине обвинили Зеленского в расколе общества

Владимир Зеленский ведет Украину к катастрофе, став причиной раскола между фронтом и тылом, считает украинский политолог Сергей Дацюк.«”Зеленский в своем недавнем интервью дал понять, что злится не из-за отсутствия успехов на фронте или действий армии России, а из-за отстраненности соотечественников к самому процессу”, – цитирует Дацюка телеканал “360”.

Киевский режим не пытается консолидировать украинское общество, такая политика приведет государство к катастрофе, высказал мнение специалист в эфире YouTube-канала “Дикий live”.«”Зеленский не задумывается, как построить солидарную экономику. Он сам стал причиной такого раскола: есть тыл, есть фронт. Между ними раскол, в котором процветают воровство и коррупция. Обычное расколотое и разделенное клановое общество”, – заключил Дацюк.

Ранее радио Sputnik писало, что на Украине призвали свергнуть Зеленского ради мира в стране.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Россияне рассказали о лучших покупках в 2023 году

04.01.2024

 Новости Алтай

Мультимедийный ледяной дворец появился на Алтае

04.01.2024

 Новости Алтай

Леонид Слуцкий встречает День рождения на работе

04.01.2024

 Новости Алтай

В Москве после крупного пожара без энергоснабжения остаются десятки домов

04.01.2024

 Новости Алтай

Отсутствие снега в Горном Алтае поразило туристов. Местные жители тоже удивлены

04.01.2024

 Новости Алтай

Ученые назвали два новых симптома коронавируса

04.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульцы в новогодние выходные выходят на лыжные пробежки

04.01.2024

 Новости Алтай

4 ребёнка родились в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства в новогоднюю ночь

04.01.2024

 Новости Алтай

Следственное управление СК России по Алтайскому краю обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix