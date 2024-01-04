Владимир Зеленский ведет Украину к катастрофе, став причиной раскола между фронтом и тылом, считает украинский политолог Сергей Дацюк.«”Зеленский в своем недавнем интервью дал понять, что злится не из-за отсутствия успехов на фронте или действий армии России, а из-за отстраненности соотечественников к самому процессу”, – цитирует Дацюка телеканал “360”.

Киевский режим не пытается консолидировать украинское общество, такая политика приведет государство к катастрофе, высказал мнение специалист в эфире YouTube-канала “Дикий live”.«”Зеленский не задумывается, как построить солидарную экономику. Он сам стал причиной такого раскола: есть тыл, есть фронт. Между ними раскол, в котором процветают воровство и коррупция. Обычное расколотое и разделенное клановое общество”, – заключил Дацюк.

Ранее радио Sputnik писало, что на Украине призвали свергнуть Зеленского ради мира в стране.

Взято отсюда.