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Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН до его завершения

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Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН до его завершения

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное “оккупированным украинским территориям”, сообщает РИА Новости.

Агентство напомнило, что такое заседание проводится ежегодно с 2014 года. Запад выступает с критикой России, обвиняя ее в нарушении прав крымских татар. Делегация РФ эти обвинения отвергает.

В ходе выступления Небензя заявил, что у Украины нет “оккупированных территорий”, есть новые территории России. Он также подчеркнул, что Западу рано или поздно придется отвечать “за сделанное с Украиной”.«”У тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов”, – приводит агентство слова Небензи.

После доклада постпред РФ в сопровождении Полянского покинул заседание Генассамблеи ООН. На месте российской делегации остается эксперт от постпредства, добавил корреспондент агентства.

Радио Sputnik сообщало, что российская делегация подготовилась к “проукаринскому шабашу” в ООН.

Взято отсюда.

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