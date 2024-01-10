Небензя осудил Чехию, испугавшуюся СБ ООН, после теракта в Белгороде

Чехия побоялась присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН 30 декабря после теракта в Белгороде и пыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

Россия запросила заседание Совбеза ООН 30 декабря после обстрелов Белгорода. Москва настаивала на присутствии на заседании постпреда Чехии, чтобы тот объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский, в свою очередь, заявил, что “Чехия не позволит вызывать себя куда-либо”. Он подчеркнул, что его страна будет сама выбирать, на какие заседания ей ходить, а на какие нет.«

"Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Радио Sputnik ранее писало, что Россия выступила против приглашения ряда стран на заседание Совбеза ООН.

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