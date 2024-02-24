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Небензя рассказал о “фальшивке”, которую продвигает Зеленский

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Небензя рассказал о "фальшивке", которую продвигает Зеленский

“Формула мира”, которую продвигает Владимир Зеленский, представляет собой фальшивку и ультиматум, и не стоит тратить на нее время, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи организации. «

"Не стоит тратить время на пустые планы киевского режима вести переговоры на основе так называемой формулы мира Зеленского, которая является ни чем иным, как ультиматумом России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что “эта фальшивка” уже понятна многим, в том числе и тем, кто сначала невольно оказался втянутым в “лживую затею Киева”.

“Если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты”, – резюмировал постпред РФ при ООН.

Радио Sputnik также писало, что Зеленский анонсировал новое контрнаступление.

Взято отсюда.

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