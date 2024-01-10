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Небензя высказался по поводу реакции секретариата ООН на удары по Белгороду

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Небензя высказался по поводу реакции секретариата ООН на удары по Белгороду

Секретариат ООН не обозначил четкой позиции по обстрелу Белгорода, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что международные организации стыдливо помалкивают, когда необходимо осудить вопиющие преступления Киева. «

"Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так и не поступило", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря сообщил, что украинские военные нанесли удары по центру Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пятеро детей, и 109 пострадавших.

Радио Sputnik ранее писало, что Россия выступила против приглашения ряда стран на заседание Совбеза ООН.

Взято отсюда.

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