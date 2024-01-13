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Некоммерческие организации получат 10 млрд рублей из Фонда президентских грантов

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Победителями первого конкурса стали 1559 проектов, в феврале стартует второй

Некоммерческие организации получат 10 млрд рублей из Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов выделил 10 миллиардов рублей на финансирование социально значимых проектов некоммерческих организаций в 2024 году. Как сообщили представители фонда, 4,4 миллиарда получат победители первого конкурса, итоги которого были подведены 12 января, 2 миллиарда будут направлены в регионы в порядке софинансирования их собственных конкурсов.

Оставшиеся деньги распределят на втором конкурсе, который стартует 1 февраля. Подать на него заявку можно будет до 15 марта, а итоги будут подведены в июне.

Победителями первого конкурса, заявки на который принимались осенью прошлого года, стали 1559 некоммерческих организаций. 458 из них получают поддержку фонда впервые, еще 257 — во второй раз, 196 — в третий. Всего за 7 лет фонд провел 17 конкурсов для общественных инициатив.

Взято Источник
13.01.2024

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