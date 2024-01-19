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“Немцы задумались”. Политолог о заявлении главы Минобороны ФРГ по Украине

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"Немцы задумались". Политолог о заявлении главы Минобороны ФРГ по Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине, заявив, что из всех стран ЕС Германия внесла наибольший вклад, теперь очередь за другими, пишет издание Die Welt.

“Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли”, – приводит издание его слова.

Месяц назад Писториус заявлял, что Европе придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя новую риторику министра обороны Германии, напомнил, что парламент ФРГ отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Писториус, по мнению политолога, не мог не учитывать этот факт.«”Было голосование в бундестаге по поводу предоставления ракет дальнего действия германского производства, и депутаты проголосовали против поставок этого оружия Украине. Были яркие выступления, парламентарии говорили, что Германия возвратится в ситуацию сороковых годов прошлого века, если немецкое оружие будет использовано против русских городов. Там есть четкое понимание, что эта авантюра может закончиться третьей мировой войной, они этого боятся. Кроме того, очень низкий уровень доверия к нынешнему руководству Германии, оно это чувствует и не хочет эту ситуацию обострять, прекрасно понимая, что противники на политическом поле мгновенно воспользуются его ошибками”, – высказал мнение Андрей Суздальцев.

Отказ Писториуса идти ва-банк в вопросе поставок оружия Украине может также быть основан на том, как это оружие показывает себя на поле боя.«”Речь идет о качестве западного оружия, ведь этот миф тоже подорван. Десятилетиями Германия хвалилась своими танками Leopard, оружием прошлого века, и таких нюансов много. Немцы задумались. Они не хотели бы, чтобы их помощь Украине сказывалась на их политическом поле и на позициях на мировой арене”, – заключил Андрей Суздальцев.

Взято отсюда.

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