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Немецкие депутаты отклонили предложение передать Киеву ракеты Taurus

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Немецкие депутаты отклонили предложение передать Киеву ракеты Taurus

Здание парламента в Берлине

Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, предложенной оппозицией, в которой содержалось требование поставить Украины ракеты Taurus.«

"За проголосовали 182, против – 480, пять воздержались", – приводит слова председателя бундестага РИА Новости.

Голосование, которое транслировалось на сайте немецкого парламента, прошло после дебатов по этому вопросу.

Немецкие депутаты в четверг также будут обсуждать проект документа, представленный фракциями правящей коалиции – социал-демократов, возглавляемых канцлером Олафом Шольцем, свободных либералов (СвДП) и “зеленых”.

В проекте документа представители названных фракций призывают кабмин начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу.

При этом сами крылатые ракеты Taurus в документе не упомянуты.

Радио Sputnik также сообщало, что в правительстве ФРГ подсчитали миллиардные расходы на военную помощь Киеву.

Взято отсюда.

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