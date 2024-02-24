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Немецкий политик рассказала, чем для ФРГ обернется передача Taurus Украине

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Немецкий политик рассказала, чем для ФРГ обернется передача Taurus Украине

Передача ВСУ дальнобойных ракет Taurus сделает Германию частью украинского конфликта, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.«”Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать? Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию”, – сказала она в отрывке, опубликованном в соцсети Х.

Ранее бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС, содержавший прямой призыв передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Радио Sputnik писало, сколько Германия потратила на военную помощь Киеву.

Взято отсюда.

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