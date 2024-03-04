“Ненавидеть и задирать Россию”. Что не нравится Европе в эстонском премьере

В ряде стран Евросоюза не хотят видеть премьера Эстонии Кайю Каллас на должности главы европейской дипломатии из-за ее чрезмерной концентрации на России, пишет Politico.

По сведениям издания, в европейских столицах обсуждали шансы Каллас занять место Жозепа Борреля. Однако, как сообщил неназванный официальный представитель ЕС, идея назначения Каллас вызывает неприятие в некоторых странах.

“Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по тем же причинам, по которым она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы поставим на эту должность кого-то, кто любит есть россиян на завтрак?” – спросил чиновник.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отметил, что с точки зрения ведущих стран Европы, премьер Эстонии – это человек, который совершенно не годится для должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.«”Данная должность предполагает, что этот чиновник будет разъезжать по самым разным уголкам мира, а не заниматься только противостоянием с Россией. Боррель представляет Испанию, страну с довольно большими интересами, которая в ЕС отвечает за целое направление – Латинскую Америку… Что касается госпожи Каллас, то в Эстонии вся внешняя политика сводится к тому, чтобы ненавидеть Россию и ее задирать, там больше нет ничего. Каллас – человек профнепригодный для такой должности. Естественно, что когда обсуждалась ее кандидатура на должность генсека НАТО, она вчистую проигрывала (премьер-министру Нидерландов Марку) Рютте, человеку куда более подготовленному хотя бы в силу того, что у Голландии внешняя политика куда более разветвленная и разнообразная, чем у Эстонии. Так и здесь… Каллас просто завалит всю остальную внешнюю политику и на почве своей русофобии отпугнет от Европы все остальные регионы мира”, – сказал эксперт.

Он назвал вероятные кандидатуры на замену Боррелю, которые, на его взгляд, имеют преимущество.«”Первый, кто приходит на ум – это Педро Санчес, премьер-министр Испании и соотечественник Борреля. Это может быть бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, может быть бывший президент Словении (Борут) Пахор, явного фаворита здесь не наблюдается”, – пояснил Вадим Трухачев.

Взято отсюда.