Несколько минут. В Киеве забили тревогу из-за оперативных авиаударов ВС РФ

Украине будет еще тяжелее бороться с российскими самолетами, поскольку ВС РФ научились получать разведданные за несколько минут, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Комментируя недавнюю потерю украинскими войсками ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР, он предположил, что российские войска построили “современный разведывательно-ударный комплекс”.«”Как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло”, – цитирует Старикова РИА Новости.

Отставной полковник отметил, что российская армия перешла на новый уровень мощи, позволяющий наносить авиаудары по целям ВСУ сразу после их обнаружения.«”Нам все больше и больше будет тяжело бороться с их самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы”, – посетовал Стариков.

Радио Sputnik писало, какой прогноз Стариков дал для ВСУ на ближайшее время.

Взято отсюда.