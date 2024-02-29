“Нет-нет, это не мы, это они”. В Германии попытались сменить повестку

Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий “нападения России на НАТО”, состоящий из четырех фаз.

Как утверждает Bild, первой фазой нападения России станет полномасштабная кампания по дезинформации в СМИ и социальных сетях. Вторая фаза будет заключаться в крупных маневрах российских войск на границах альянса. Третья фаза, по мнению авторов, подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО, в том числе на Германию. На четвертой фазе конфликта бои будут происходить на суше и в море, а также в космосе.

В эфире радио Sputnik политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину сухопутных войск европейских стран западные СМИ пытаются сменить повестку.«

"Страны НАТО вмешиваются в конфликт на Украине, по сути, увеличивают ставки в этом вмешательстве. Заявление президента Франции Макрона фактически нужно трактовать так, что европейские страны рассматривают возможность нападения на Россию. Поэтому (публикация Bild, – ред.) – это заурядная попытка сменить повестку и убедить мир и западную общественность в том, что это не Запад собирается напасть на Россию, а Россия – на Запад", – сказал Владимир Шаповалов.

По словам политолога, в данном случае используется хорошо известная уловка.«

"Нужно вспомнить о том, что страна, чьи журналисты опубликовали этот псевдоаналитический материал, – это родина доктора Геббельса, поэтому мы видим стандартную ситуацию в его духе. Или в духе Оруэлла: война – это мир, ложь – это правда. Переставили знаки – и пасквиль готов. Причина – сбить ту волну пацифистских настроений, которая наблюдается на Западе после заявлений президента Макрона. Ведь он действительно обозначил планы военных действий западных стран против России. И поскольку это наконец доходит до граждан западных стран, Запад спешно пытается заявить: "Нет-нет, мы не нападаем, это они нападают на нас". Старая уловка", – отметил Шаповалов.

Кроме того, считает политолог, публикация направлена на то, чтобы мобилизовать западное общество для борьбы с Россией.«”Мы видим, что в разных странах Европы применяются такие мобилизационные манипулятивные технологии, и вот эта – одна из них”, – считает Владимир Шаповалов.ИЗОЛЕНТА liveПредвыборная кампания в РФ, Макрон и Наполеон, восстановление Донбасса09:04

Взято отсюда.