реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Нет слов”. Финский журналист осудил коллег за реакцию на удар по Донецку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Нет слов". Финский журналист осудил коллег за реакцию на удар по Донецку

Финский журналист Кости Хейсканен обвинил коллег в предвзятости при освещении событий на Украине.

По его словам, финские масс-медиа замолчали, когда украинская армия обстреляла жилые кварталы Донецка, убив более 20 мирных жителей, и только к вечеру пресса упомянула трагедию, поскольку сообщения об украинском терроризме заполонили все соцсети, рассказал Кости Хейсканен в интервью “Царьграду”.

При этом многие СМИ упомянули, что Донецк “временно оккупирован”, словно это должно оправдать массовые убийства гражданских лиц, добавил журналист. «”То бишь люди, которые живут в Донецке, – какие-то нелюди, и их можно обстреливать из пушек? У меня просто слов нет”, – возмутился финский журналист.

По его оценке, финскую прессу совершенно не интересуют военные преступления режима Зеленского. В Финляндии, наоборот, прикладывается масса усилий, чтобы выгородить ВСУ, добавил Хейсканен.

Радио Sputnik также рассказало, как в ООН отреагировали на удар ВСУ по рынку в Донецке.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

Юго-Западное ДСУ традиционно помогло отпраздновать праздник Крещения в Змеиногорске

23.01.2024

 Новости Барнаул

Владислав Токарев, астроном-любитель: «Мы наблюдаем Вселенную с чувством восторга»

23.01.2024

 Новости Барнаул

Как спланировать 2024 год: советы по тайм-менеджменту

23.01.2024

 Новости Барнаул

Какие сувениры привозят туристы из путешествий по Сибири?

23.01.2024

 Новости Барнаул

Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам наладить отопление в Славгороде

23.01.2024

 Новости Барнаул

СК потребовал отправить автора “Марафона желаний” Блиновскую под стражу

23.01.2024

 Новости Барнаул

Рубцовчанин украл велосипед, воспользовавшись оставленным в замке ключом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Новоалтайска заколол женщину ножом, а потом спрятал её тело

23.01.2024

 Новости Барнаул

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске