Финский журналист Кости Хейсканен обвинил коллег в предвзятости при освещении событий на Украине.

По его словам, финские масс-медиа замолчали, когда украинская армия обстреляла жилые кварталы Донецка, убив более 20 мирных жителей, и только к вечеру пресса упомянула трагедию, поскольку сообщения об украинском терроризме заполонили все соцсети, рассказал Кости Хейсканен в интервью “Царьграду”.

При этом многие СМИ упомянули, что Донецк “временно оккупирован”, словно это должно оправдать массовые убийства гражданских лиц, добавил журналист. «”То бишь люди, которые живут в Донецке, – какие-то нелюди, и их можно обстреливать из пушек? У меня просто слов нет”, – возмутился финский журналист.

По его оценке, финскую прессу совершенно не интересуют военные преступления режима Зеленского. В Финляндии, наоборот, прикладывается масса усилий, чтобы выгородить ВСУ, добавил Хейсканен.

Радио Sputnik также рассказало, как в ООН отреагировали на удар ВСУ по рынку в Донецке.

Взято отсюда.