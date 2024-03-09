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“Невероятная точность!” В ФРГ назвали секрет успеха российских авиаударов

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"Невероятная точность!" В ФРГ назвали секрет успеха российских авиаударов

Универсальные модули планирования и коррекции позволяют российской авиации наносить чрезвычайно точные удары авиабомбами по позициям ВСУ, рассказал журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.«”Какая невероятная точность!” – цитирует Рёпке РИА Новости.

По его словам, воздушные атаки представляют серьезную опасность для частей ВСУ, поскольку в результате атак гибнет множество украинских военнослужащих.

Высокая точность авиабомб обусловлена наличием на них универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), пояснил журналист.«”Это все свободнопадающие бомбы, … но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель”, – сказал он.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в Германии назвали авиабомбы причиной “неудержимого” продвижения российских войск.

Взято отсюда.

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