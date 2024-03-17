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“Неужели забыли?” На Западе задались вопросом после атак дронов на РФ

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"Неужели забыли?" На Западе задались вопросом после атак дронов на РФ

Запад перешел к атакам на нефтегазовую структуру РФ из-за провала антироссийских санкций, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.«

"Но неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?" – написал он в соцсети X.

Утром в оперативном штабе Кубани сообщили, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Дроны были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возникло возгорание, которое удалось ликвидировать.

Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, взяла на себя ответственность за атаки на три нефтеперерабатывающих завода в России.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему западные лидеры “избегают” Одессу.

Взято отсюда.

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