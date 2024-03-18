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Независимый репортер: люди в Донецке давно ждали этих выборов

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Независимый репортер: люди в Донецке давно ждали этих выборов

Украинской пропаганде, утверждавшей, что жители новых регионов России на выборах президента голосуют под дулом автомата, не удалось никого запугать, явка на выборах говорит сама за себя, отметил независимый репортер, работающий в Донбассе, Павел Кукушкин.«”C 15 по 17 марта я был в Донецке на избирательных участках, смотрел, как голосуют. Под дулами автоматов в Донецке никто не голосовал. Все, кто с дулами автоматов, они на передовой. Это я для интересующихся. С оружием не пропускают на избирательные пункты. Там стоит охрана – полицейские. Это стандартная процедура, как и во всех регионах страны. Понятно, были предусмотрены меры предосторожности, поскольку была высокая вероятность терактов, о чем предупреждало руководство республики”, – рассказал Павел Кукушкин в эфире радио Sputnik.

ВСУ обстреливали приграничные районы Донецка в дни выборов, однако, несмотря на это, люди шли на голосование, продолжил репортер.«”Кировский, Киевский, Петровский, Куйбышевский районы обстреливали укронацисты. Погибло трое детей в Петровском районе, и это страшная трагедия. Тем не менее выборы состоялись – 95% населения, по данным избиркома республики, пришло и проголосовало. Здесь явка была гораздо выше, чем в среднем по России, и понятно почему – люди здесь кожей чувствуют изменения и долго ждали этого”, – сказал Павел Кукушкин.

Взято отсюда.

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