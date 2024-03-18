Украинской пропаганде, утверждавшей, что жители новых регионов России на выборах президента голосуют под дулом автомата, не удалось никого запугать, явка на выборах говорит сама за себя, отметил независимый репортер, работающий в Донбассе, Павел Кукушкин.«”C 15 по 17 марта я был в Донецке на избирательных участках, смотрел, как голосуют. Под дулами автоматов в Донецке никто не голосовал. Все, кто с дулами автоматов, они на передовой. Это я для интересующихся. С оружием не пропускают на избирательные пункты. Там стоит охрана – полицейские. Это стандартная процедура, как и во всех регионах страны. Понятно, были предусмотрены меры предосторожности, поскольку была высокая вероятность терактов, о чем предупреждало руководство республики”, – рассказал Павел Кукушкин в эфире радио Sputnik.

ВСУ обстреливали приграничные районы Донецка в дни выборов, однако, несмотря на это, люди шли на голосование, продолжил репортер.«”Кировский, Киевский, Петровский, Куйбышевский районы обстреливали укронацисты. Погибло трое детей в Петровском районе, и это страшная трагедия. Тем не менее выборы состоялись – 95% населения, по данным избиркома республики, пришло и проголосовало. Здесь явка была гораздо выше, чем в среднем по России, и понятно почему – люди здесь кожей чувствуют изменения и долго ждали этого”, – сказал Павел Кукушкин.

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