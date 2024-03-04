Независимый репортер: наши бойцы подкололи Байдена по всем статьям

У наших бойцов на передовой прекрасное чувства юмора, обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой прислать ВСУ побольше танков Abrams говорит о настрое наших ребят двигаться вперед, считает независимый репортер Павел Кукушкин.

Обращение бойца к Байдену разместил Telegram-канал Украина. Ру. В послании российский военный напомнил американскому президенту, что за уничтожение танков Abrams полагается премия.

“Как вы, наверное, знаете, нам выплачивают премии за уничтожение этих танков. Очень просим Вас отправить еще, так как тех, что уже отправлены, очень мало, их на всех не хватает. Нам приходится тратить много времени и усилий, чтобы их разыскать. Мы готовы перечислять Вам 10% от премии на карту “МИР” с каждого уничтоженного танка!”, – сказал боец, выразив надежду на “взаимовыгодное сотрудничество” с Байденом.«”Прекрасное чувство юмора у наших бойцов, подкололи Байдена, причем по всем статьям. И по поводу якобы невозможности подбить Abrams, и по поводу того, что на фронте их днем с огнем не сыскать, потому что ВСУ их прячут из-за так называемых репутационных рисков. Сейчас эти подбитые Abrams’ы из американского сегмента соцсетей срочно “выпиливают”, вырезают новости про подбитые танки, чтобы американский налогоплательщик не узнал, как легко их можно подбить. И в сторону самого Байдена – очень тонкий подкол по поводу 10 процентов, в связи со всеми скандалами с его сыном Хантером, связанным с (украинской газовой компанией) Burisma, где явно уши папаши торчат. Поэтому можно сказать – красавцы!”, – сказал Павел Кукушкин в эфире радио Sputnik.

Чувство юмора у наших бойцов было всегда, продолжил он.«”На передке без этого невозможно. Ребята постоянно пытаются шутить. Этот ролик, на мой взгляд, очень четко отображает настроение, особенно после того, как освободили Авдеевку и движемся дальше”, – добавил репортер.

Накануне стало известно, что ВС России с помощью FPV-дронов “Упырь” уничтожили под Авдеевкой в ДНР очередной американский танк Abrams.

Взято отсюда.