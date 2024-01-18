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Ничего личного, просто… Китай не нашел времени для Зеленского в Давосе

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Ничего личного, просто… Китай не нашел времени для Зеленского в Давосе

Ведущие обозреватель радио Sputnik

Ничего личного, просто у КНР другие планы. Для Зеленского в расписании делегации Китая в Давосе места не нашлось, несмотря на то, что Киев надеялся на эту встречу, мечтая склонить Пекин на свою сторону. Но тщетно. Глава киевского режима сколько мог ждал, но поняв, что его проигнорировали, обиженно хлопнул дверью саммита в швейцарских Альпах. В мировых СМИ ситуацию расценили как откровенное нежелание Ли Цяна встречаться с Зеленским, предположив, что тем самым он в глазах политиков мировой арены теперь уже практически морально уничтожен.

Очень переживательным оказался отказ для Зеленского. Настолько, что сам лично решил опровергнуть получение им китайской “пощечины”. Придя в себя после унизительного удара, перевернул все с ног на голову, заявив, что он якобы сам отказал во встрече Ли Цяну. Вот если б сам председатель КНР Си Цзиньпин был в Давосе, тогда было бы совсем другое дело… А тут – только премьер, а значит, не того уровня собеседник.

Однако очевидно, что Пекину сейчас явно не до Зеленского. Китайская делегация строго придерживалась концепции Всемирного экономического форума в Давосе, в названии которого ключевое слово “экономический” и никакой политики. Собственно, КНР поставила себе цель в очередной раз заверить в безопасности инвестиций в национальную экономику. К слову, сейчас она не в лучшем состоянии: ВВП в 2023 году вырос на 5,2 процента. По общемировым меркам – вполне прилично, к тому же показатель выше целевого ориентира (пять процентов). Но все прекрасно помнят, что раньше Пекин козырял куда более внушительными цифрами. Например, в 2010 году показатель был выше более чем в два раза – 10,3 процента. По сути дела, сейчас Пекину есть к чему стремиться. Потому и задача у китайской делегации во главе с Ли Цяном была привлечь больше иностранных инвестиций в экономику КНР, а не участвовать в политических играх коллективного Запада.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Взято отсюда.

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