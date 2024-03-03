Российские войска наносят такие удары по позициям ВСУ, после которых “ничего не остается”, считает немецкий журналист Юлиан Репке.

ВС РФ эффективно атакуют украинские войска с помощью тяжелых снарядов ФАБ-500, отметил журналист в репортаже для Bild.«

"Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (российской армии, – ред.)", – приводит РИА Новости слова Репке.

По его мнению, залог успеха армии России – это господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения. «”Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна”, – задался вопросами Репке.

Накануне радио Sputnik рассказало, что в Британии оценили российское оружие, способное “устроить конец света”.

Взято отсюда.