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Нидерланды определились с датой передачи Украине истребителей F-16

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Нидерланды определились с датой передачи Украине истребителей F-16

Нидерланды предоставят Украине истребители F-16 во второй половине текущего года, сообщила Reuters министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.«

"Я уверена, что этим летом мы начнем поставку F-16… Сначала Дания, и у нас есть график… Так что во второй половине года нидерландские F-16 пойдут этим же путем", – сказала она в интервью информагентству.

Дания, Нидерланды и США планируют поставить на Украину первый из десятков названных истребителей после старта программы подготовки летчиков и безвозмездного предоставления боевых машин.

Ожидается, что сначала украинские Воздушные силы получат самолеты от Дании, позднее на Украину будут доставлены первые самолеты из Нидерландов, отмечает Reuters.

Ссылаясь на пресс-релиз нидерландского Министерства обороны, агентство добавляет, что на встрече контактной группы по поддержке Украины на немецкой авиабазе Рамштайн Оллонгрен заявила, что Амстердам предоставит Киеву 150 миллионов евро на закупку управляемых ракет класса “воздух–земля”, которыми могут оснащаться F-16, и 200 миллионов евро – на приобретение разведывательных беспилотников.

Радио Sputnik также писало, почему, по мнению американских обозревателей, истребители F-16 не принесут ВСУ пользы.

Взято отсюда.

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