“Никаких недомолвок”. Польша не планирует вводить войска на Украину

Польша не планирует отправлять войска на Украину, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.«

"Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент (Анджей Дуда, – ред.) и премьер (Дональд Туск, – ред.). Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", – цитирует министра РИА Новости.

В рамках помощи Украине Польша готова продолжать “совместные закупки боеприпасов, помощь в закупке техники”, отметил Косиняк-Камыш в эфире Польского радио.

В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Латвия, по данным СМИ, не исключает отправки своих войск на Украину.

Взято отсюда.