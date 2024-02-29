реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Никаких недомолвок”. Польша не планирует вводить войска на Украину

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Никаких недомолвок". Польша не планирует вводить войска на Украину

Польша не планирует отправлять войска на Украину, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.«

"Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент (Анджей Дуда, – ред.) и премьер (Дональд Туск, – ред.). Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", – цитирует министра РИА Новости.

В рамках помощи Украине Польша готова продолжать “совместные закупки боеприпасов, помощь в закупке техники”, отметил Косиняк-Камыш в эфире Польского радио.

В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Латвия, по данным СМИ, не исключает отправки своих войск на Украину.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Жители Алтайского края пожаловались замгенпрокурора на ветхое жилье и дороги

Заместитель генпрокурора выслушал проблемы людей и дал поручения алтайскому ведомству.…

Узнать больше
Первые дни весны в Алтайском крае будут теплыми и немного снежными

Первые дни весны в Алтайском крае будут теплыми и немного снежными

Обь. Барнаул. Весна Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Начало марта порадует жителей…

Узнать больше
Путин в послании Федеральному собранию заявил о поддержке семьи и рождаемости

Путин в послании Федеральному собранию заявил о поддержке семьи и рождаемости

Мать с ребенком Фото: unsplash.com Российский лидер в 19-й раз…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp