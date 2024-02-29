Никто в ЕС не планирует вводить войска на Украину, заявил чешский премьер

Ни одна страна Европы не планирует отправлять войска на Украину, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, выступая в парламенте.«”Это не тема, потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема… Никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину”, – цитирует Фиалу агентство ЧТК.

По его словам, на саммите европейских лидеров в Париже в понедельник обсуждение этой темы заняло минимум времени и был достигнут консенсус по поводу того, что в дальнейшем этот вопрос обсуждаться не будет.«”Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, чтобы не воевать там, а помогать там с обучением”, – отметил глава правительства Чехии.

В понедельник, 26 февраля, французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Во вторник власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Члены французского правительства выступили с уточняющими заявлениями по этому вопросу. Глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте.

Министр обороны республики Себастьян Лекорню в свою очередь отметил, что речи о войне с Россией не идет, а то, что Запад обдумывает, как еще помочь украинским властям, “совершенно нормально”. По словам премьер-министра Габриэля Атталя, французские военнослужащие могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Макрон назвал обдуманными свои слова о вводе войск на Украину.

Взято отсюда.