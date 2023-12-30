Вспомним о хорошем в уходящем году

Перед Новым годом принято вспоминать самое хорошее, что случилось в уходящем году. Мы нашли семь самых добрых событий: худеющие коты, спасенные медведи и киберспортивные победы — это те новости, которые доказывают, что в уходящем году хватало добра.

В Московском зоопарке впервые родила панда

30 августа в Московском зоопарке родилась малышка панда. Для России это историческое событие — детеныш появился первый раз в истории страны.

Родители малыша, Жуи и Диндин, приехали в Москву из Китая в 2019 году — они стали подарком в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Когда они подросли и стали готовы зачать ребенка, из Китая приехал эксперт по размножению панд.

Сейчас зверьку выбирают имя всей страной. По китайской традиции пандам дают имя на 100 день после рождения. В конкурсе имен лидируют Катюша, Мо Мо и Маша.

Девушка из России стала главной красоткой во Вселенной

5 февраля в Болгарии завершился конкурс «Миссис Вселенная». Победительницей стала 35-летняя девушка из Удмуртии Елена Максимова.

Победительница обошла в финале конкурса 120 конкуренток из разных стран. Елена Максимова призналась, что конкуренция была действительно жесткой и каждая участница могла победить.

— Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу, — поделилась Елена.

Красотка из Удмуртии стала первой российской девушкой, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная». Сейчас она живет в Ижевске, руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей.

Первые беспилотные грузовики проехали из Петербурга в Москву

В июне в России впервые запустили беспилотные КАМАЗы. Грузовики без водителей проехали по трассе М-11 «Нева». Скорость фур достигала 90 километров в час, а в пути они могут находиться 21 час в сутки.

Сейчас полноценно использовать беспилотные грузовики не позволяет недоверие людей к машинам без водителей и закон, считает генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

— Нужно формировать юридическую и нормативную базы под возникновение этой отрасли с точки зрения ответственности, стандартов безопасности. В этом направлении ведется большая работа, — отметил Сергей Когогин.

В Минпромторге уверены, что запустить беспилотные грузовики на постоянной основе получится уже в 2025 году.

Российские киберспортсмены второй раз стали чемпионами мира

Киберспортсмены Team Spirit выиграли чемпионат мира по Dota 2 — The International 2023. В команде чемпионов трое русских и два украинца.

— Путь к победе всегда был трудным и испытательным. В этом сезоне мы взяли на себя огромную ответственность и работали над каждым аспектом нашей игры. Сначала были неудачи и трудности, но мы не сдавались. Каждая победа и даже каждое поражение учили нас, — написали участники в соцсетях.

В 2021 году Team Spirit уже брали первое место на турнире — тогда победу отметил президент России Владимир Путин.

— Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В Иркутске спасли малыша-медведя

8 мая неподалеку от речки Урунтин к отдыхающим людям вышел маленький медвежонок. Первой дикого зверька нашла лабрадор Эльза — собака почуяла, что в кустах кто-то есть.

Собравшиеся люди подумали, что перед ними больной енот, ведь медвежонок очень сильно исхудал. Стало понятно, что малыш остался сиротой, неподалеку от реки находятся охотничьи угодья, где разрешено отстреливать медведей. Позже ветеринар пришел к выводу, что малыш оставался один примерно неделю.

Медвежонка в коробке привезли в Иркутск. Осмотр показал, что истощенному малышу три месяца — его вес оказался в три раза меньше, чем положено.

Сейчас медвежонок живет в иркутской зоогалерее. Сотрудники говорят, что зверек растет и набирает вес, возвращается в «состояние нормального активного ребенка».

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Спасатели посадили Беляша на специальную диету и купили ему игрушки — с котиком надо было играть, чтобы растрясти жир. Но во время диеты кот съел что-то не то и заболел — тогда один из сотрудников забрал его к себе домой, где продолжил следить за его рационом.

За полтора месяца Беляш похудел на полтора килограмма и теперь весит 5,5 килограмма. Котика вернули в здание аварийно-спасательной службы, где он сразу же побежал на любимый диван.

Было, конечно, в этом году и много других новостей. И если вы думаете, что помните их все, попробуйте ответить на вопросы нашего теста, где мы прошлись по главным событиям года.

Взято Источник

30.12.2023