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“Но это не напряженность”. Шольц раскрыл отношение Запада к идеям Макрона

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"Но это не напряженность". Шольц раскрыл отношение Запада к идеям Макрона

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что власти почти всех западных стран разделяют его несогласие с предложением президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска на Украину.«”Мы с Эммануэлем Макроном близкие друзья, и у нас очень хорошие отношения. Однако по этому вопросу у меня явно другое мнение, чем у президента Франции, и он это тоже знает. Но это не напряженность между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США”, – цитирует Шольца РИА Новости.

Макрон 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Радио Sputnik также назвало страну, власти которой все же готовы рассмотреть возможность отправки войск на Украину.

Взято отсюда.

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