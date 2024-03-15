Норвегия передала Украине средства защиты от ядерных угроз

Норвегия поставила Украине средства защиты от ядерных угроз и радиоактивных материалов, сообщили в управления по радиационной и ядерной безопасности при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения королевства.«

"Недавно Норвегия поставила 350 комплектов защитных костюмов, комбинезонов, противогазов, перчаток и бахил. Проект финансируется за счет плана действий правительства в области ядерной энергетики, который на протяжении нескольких лет способствовал укреплению ядерной безопасности на Украине", – сказал глава управления Пер Странд.

Предполагается, что переданные защитные комплекты помогут украинским пограничникам более безопасно выполнять свою работу в случае раскрытия контрабанды радиоактивных веществ или при устранении техногенных аварий с утечкой радиоактивных материалов.

Радио Sputnik писало, что Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине.

Взято отсюда.