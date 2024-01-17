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Новосибирск, Бийск и Шерегеш: угадайте, как эти города планирует объединить РЖД

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Теперь туристы за одни выходные смогут посетить лучшие горнолыжные базы

Новосибирск, Бийск и Шерегеш: угадайте, как эти города планирует объединить РЖД

В 2024 году РЖД запустит тур из Новосибирска до Бийска и Шерегеша. Предполагается, что так туристы за одни выходные смогут посетить несколько лучших горнолыжных курортов России. Об этом председатель «Сибирского соглашения» (МАСС) Геннадий Гусельников рассказал корреспондентам ТАСС.

— Железная дорога просчитала маршрут, предложила варианты цены, они достаточно интересные для обзорной экскурсии, для целевой аудитории, которая приехала на деловое мероприятие в Новосибирск. И у них есть три дня увидеть два курорта Сибири — Кузбасс и Алтай. Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, не меньше. В этом пределе лежит задача, чтобы экономику привести к рентабельности, — уточняет Гусельников.

Уточняется, что РЖД готовы запустить тур уже сейчас. Однако в настоящее время нет туроператоров, предлагающих маршруты через три региона.

Кузбасский «Шерегеш» и бийская «Белокуриха» — однозначные лидеры среди российских курортов, ежегодно миллионы туристов съезжаются в Сибирь покататься на лыжах. А в материале NGS22.RU вы можете почитать, что об этих базах говорят туристы.

Взято Источник
18.01.2024

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