Призыв до 30 лет, индексация пенсий и кредитные каникулы

Законодательство в России меняется регулярно, и многие поправки традиционно вступают в силу с начала года. Каждый месяц мы собираем самые важные изменения, которые произойдут в нашей с вами жизни в ближайший месяц, и 1 января не станет исключением. Разве что в этом месяце подборка новых законов будет больше, чем обычно.

Бессрочное право на получение кредитных каникул

С 1 января вступает в силу закон о праве россиян на кредитные каникулы для потребительских кредитов. Они подразумевают, что в случае падения дохода заемщик может на полгода взять перерыв и не платить ежемесячные взносы. В это время проценты продолжат начислять, но избавят от неустойки и на кредитной истории это не скажется.

Ипотечные каникулы в России появились еще в 2019 году, а вот применять такой же подход к потребительским кредитам стали только в начале пандемии. Изначально это была временная мера, ее несколько раз продлевали, а теперь право уйти на передышку за заемщиком закрепили бессрочно — обратиться за кредитными каникулами можно в любое время. Есть, впрочем, условие — кредитные каникулы предоставляются только в случае, если у заемщика сократился доход, причем не менее чем на 30%.

Призыв в армию до 30 лет

В 2023 году Госдума подняла верхний предел призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Закон уже вступил в силу, но сами новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года. Те, кому 27 лет исполнится до конца 2023 года, под призыв не попадут. Как объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, их переведут в запас по прежним правилам.

Согласие и отказ от обработки биометрии

С 1 января давать и отзывать согласие на размещение и обработку биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) можно с помощью «Госуслуг». ЕБС позволяет получать услуги удаленно с помощью биометрии — лица и голоса.

Через «Госуслуги» же можно будет направить требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных.

Повышение прожиточных минимумов, МРОТ и пенсий

В январе традиционно индексируют прожиточные минимумы и минимальный размер оплаты труда. В этом году уровень индексации у них не одинаковый. Сильнее всего вырос МРОТ — на 18,5%. Теперь он составляет 19 242 рубля. От этого показателя зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Прожиточные минимумы проиндексировали на 7,5%. С января 2024 года среднероссийский ПМ на душу населения установлен на уровне 15 453 рублей. ПМ трудоспособного населения — 16 844 рубля, пенсионеров — 13 290 рублей, детей — 14 989 рублей. Это средние числа по России, они меняются от региона к региону, могут быть как меньше, так и больше. На прожиточные минимумы завязаны пособия и некоторые выплаты, которые полагаются гражданам в трудной жизненной ситуации.

Индексация пенсий

Страховые пенсии по старости тоже проиндексировали с 1 января — на 7,5%. Ожидается, что после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров должен составить 23,4 тысячи рублей. Конкретная сумма повышения в каждом случае индивидуальна — она зависит от размера пенсии.

Повышение социальных налоговых вычетов

Еще в феврале 2023 года было анонсировано увеличение размеров социального налогового вычета на обучение детей, а также оплату медицинских услуг и покупку лекарств. Его можно получить с расходов на лечение и приобретение медикаментов, обучение, физкультуру и спорт, добровольное медицинское и пенсионное страхование, страхование жизни. Вернут не всю сумму, а только 13% — подоходный налог.

Размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей вырос с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год, по расходам на себя — со 120 до 150 тысяч рублей. Вернуть себе можно будет до 19 500 рублей и до 14 300 рублей соответственно. Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме.

Важное уточнение: налоговые вычеты можно будет оформить за расходы 2024 года. То есть подаваться на них вы будете уже в 2025 году. В 2024 году можно оформить налоговые вычеты с расходов 2023 года — еще в прежнем размере.

«Упрощенка» для налоговых вычетов

Еще одно изменение в налоговых вычетах — с 1 января социальные налоговые вычеты можно получать по «упрощенке». Новые правила предполагают, что вся необходимая информация по желанию налогоплательщика может поступать в налоговые органы напрямую от организаций и ИП, в которых он получает соответствующие услуги (лечится, учится, занимается спортом) — можно будет не заполнять декларации и не собирать документы.

Прежде для того, чтобы податься на вычет, нужно было предоставить в налоговую копии договоров на оказание соответствующих платных услуг (образовательных, медицинских и других) и лицензий на осуществление соответствующей деятельности, а также чеки на оплату. Сейчас тоже можно действовать по прежней схеме — на ваше усмотрение.

Освобождение от НДФЛ ряда выплат

И снова о налогах. С 1 января отменяется налог в 13% с выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня», грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах, материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу

С 1 января родителей, которые вышли на работу раньше окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, не будут лишать пособия по этому самому уходу. По прежним правилам если ухаживающий за ребенком родитель официально возвращался к работе, раньше срока — пособие переставали платить. Получать и зарплату, и пособие можно было только при подработке на неполный день. Теперь пособие будут сохранять на весь срок, на который его назначили, — пока малышу не исполнится полтора года.

Повышение пособия по беременности и родам

Пособие по беременности и родам рассчитывается на основе зарплаты женщины, которая идет в декрет, но это не единственное, от чего оно зависит, — есть минимальный и максимальный размеры пособия. Минимальный рассчитывается из МРОТ и, соответственно, растет вместе с ним, а с 1 января 2024 года вырос и максимальный.

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит:

565 562 рубля — если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70);

630 198 рубля — при осложненных родах за 156 дней (70+86);

783 708 рубля — при многоплодной беременности за 194 дня (84+110).

Повышение оплаты больничных

Пособие по временной нетрудоспособности — оно же в просторечии «больничный» — зависит не только от зарплаты, но и от стажа. И так же, как и в случае с пособием по беременности и родам, у него есть максимум. С 1 января он вырос.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит:

122 808 рублей в месяц — при страховом стаже 8 и более лет;

98 246 рублей в месяц — при страховом стаже от 5 до 8 лет;

73 685 рублей в месяц — при страховом стаже до 5 лет.

Поправки в закон о маткапитале

С 2024 года материнский капитал смогут получить только родители, которые являлись гражданами России на момент рождения ребенка. Кроме того, при назначении выплаты больше не учитываются дети, которые не получили гражданство РФ по праву рождения.

Прежняя редакция закона предполагала, что гражданство родителей не имеет значения, важно, чтобы ребенок имел гражданство РФ по праву рождения. Согласно российским законам, гражданство ребенка следует гражданству родителей, то есть гражданство по праву рождения может быть только у ребенка, мать или отец которого имеют гражданство РФ. Соответственно, у двух иностранцев, гражданства России не имеющих, гражданин России родиться не может.

Еще одно изменение — отцы теперь тоже смогут тратить маткапитал на свою накопительную пенсию. Право на распоряжение деньгами материнского капитала переходит к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала, или преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, если у них есть гражданство РФ.

И еще одно изменение в правилах маткапитала: средства можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Адаптация заключенных

С 1 января вступает в силу закон, который вводит в России институт пробации, — это меры, которые должны помочь социальной адаптации бывших осужденных. Согласно документу, программу поддержки для каждого будут разрабатывать индивидуально — в зависимости от конкретных обстоятельств и характеристик личности.

Уведомление о риске невыплаты кредита

Банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан теперь обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов. Прежде многие кредитные организации и так это делали, но использовали расчеты для себя — принимая решение, давать кредит конкретному заемщику или нет. Вступающий в силу 21 января закон требует уделять этому больше внимания и предупреждать самих заемщиков о рисках.

Взято Источник

01.01.2024