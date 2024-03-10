США планировали российско-украинский конфликт, чтобы дестабилизировать РФ и разрушить ее экономику, заявил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер.«”(Заместитель госсекретаря США) Виктория Нуланд с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать Россию. <…> Теперь, когда мы говорим о том, как началась эта война, понимаем, что эта война началась, потому что Нуланд этого хотела”, – заявил он в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube.

Риттер напомнил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был совершен специально, чтобы внедрить по всей стране ячейки ЦРУ, которые после работали на дестабилизацию России.«”Война затевалась, чтобы ослабить Россию и создать условия для разрушения ее экономики”, – подытожил эксперт.

Радио Sputnik ранее писало, почему Виктория Нуланд уходит в отставку.

Взято отсюда.