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Нуланд собралась в отставку, сообщил Блинкен

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Нуланд собралась в отставку, сообщил Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд планирует покинуть свой пост.«

"Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", – приводит заявление Блинкена РИА Новости.

Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса Вашингтона и его политики на украинском направлении, завершает 35-летнюю карьеру после того, как не получила назначения на пост первого заместителя госсекретаря – второй в иерархии госдепартамента, отмечает агентство.

В своей авторской программе на радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о дипломатическом провале Нуланд в Киеве.

Взято отсюда.

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