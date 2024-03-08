NYT: США разочаровались в политике Зеленского после потери ВСУ Авдеевки

Военный союз между США и Украиной “демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию”, пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, Вашингтон недоволен упорством Киева в попытках удержать Авдеевку, а украинские власти разочарованы в Западе из-за проблем с боеприпасами.

NYT со ссылкой на опрошенных военных и официальных лиц пишет, что “раздражение Пентагона сводится к одной повторяющейся проблеме”: американские военные стратеги, в том числе глава оборонного ведомства Ллойд Остин, считают, что Украине нужно “концентрировать свои силы на одной большой битве за раз”.

Вместо этого Владимир Зеленский “тратит свои силы в боях за города, которые, по мнению американских чиновников, не имеют стратегической ценности”, говорится в материале.

В качестве примера NYT приводит бои за Авдеевку, освобожденную российскими войсками в конце февраля.

Американские чиновники подчеркнули, что даже после того, как исход сражения стал очевиден, украинская сторона не захотела провести “стратегический вывод войск”. Это привело к значительному росту разочарования США по отношению к политическому руководству Украины в целом и Зеленскому в частности.«”В армии мы говорим, что, когда вы стремитесь атаковать повсюду, вы можете в конечном итоге атаковать в никуда – потому что ваши силы слишком распылены”, – заявил NYT экс-главком объединенных вооруженных сил НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, в Пентагоне считают отказ украинской стороны от отступления ошибкой и продолжают давать украинцам советы в этом направлении.

Газета указывает, что в США надеялись на то, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный убедит Зеленского в правильности предлагаемой американцами стратегии, но генералу это не удалось.

В результате вместо одного решающего сражения Киев “разбросал” войска по разным направлениям, что привело к провалу контрнаступления.

При этом некоторые чиновники в Пентагоне вообще не считают действия ВСУ прошлым летом контрнаступлением, сказано в материале.

Радио Sputnik писало, что зарубежные СМИ назвали критические ошибки ВСУ при обороне Авдеевки.

Взято отсюда.