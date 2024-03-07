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О чем говорит появление “Тайфунов” над Черным морем?

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О чем говорит появление "Тайфунов" над Черным морем?

Появление боевой авиации стран НАТО в небе над Черным морем является проверкой России “на слабо”, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

“Появление “Тайфуна”, впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, – это вызов, проверка нас “на слабо”. Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима”, – сказал Ивлев РИА Новости.

В среду Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что страны НАТО проверяют готовность России защищать свои границы.«”Следует отметить, что на сегодняшний день чрезвычайно много попыток пересечения воздушных и морских границ со стороны государств, входящих в Североатлантический альянс. Возрастает желание западных стран собирать разведывательную информацию и проверять нас. Подобного рода дефилирование разведывательного самолета RC-135 в окружении боевых многофункциональных истребителей “Тайфун” – это прежде всего проверка нашей готовности защитить свои воздушные границы, и, если это понадобится, нейтрализовать угрозу”, – сказал Андрей Кошкин.

Российские летчики не допускают нарушения госграницы, демонстрируя при этом высокий профессионализм, отметил военный политолог.«”Показываем высокие образцы профессионализма наших летчиков и готовность защитить государство в условиях любых происков и угроз со стороны коллективного Запада”, – добавил Андрей Кошкин.

Взято отсюда.

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