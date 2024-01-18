реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

О, дайте, дайте мне свободу. Макрон опять вслух грезил о независимости

Подписывайся на ГОРНЯК22!

О, дайте, дайте мне свободу. Макрон опять вслух грезил о независимости

Ведущие обозреватель радио Sputnik

Эммануэль “не дам России победить” Макрон вместо того, чтобы хотя бы метафизически посыпать голову пеплом десятков французских наемников, что “удачно” оказались в Харькове в то время и в том месте, куда прилетела российская ракета, вновь вслух грезил о “великой и суверенной” Европе, свободной от необходимости подчиняться интересам США. Дело было накануне на Всемирном экономическом форуме. И все вроде получалось у него складно, вот только он вчерашний противоречил себе позавчерашнему, дававшему в Елисейском дворце большую итоговую пресс-конференцию.

В Давосе, например, он настаивал на том, что Евросоюзу на обретение стратегической независимости потребуется десять лет, “в течение которых нужно избегать напряженности и эскалации”. А в Париже он эту эскалацию усилил, объявив о расширении военных поставок укронацистам. В Давосе он твердил о прекрасном новом мире, в котором ЕС будет таким же “центром влияния и силы, как Соединенные Штаты и Китай”. А в Париже отчаянно требовал сдержать Россию, чтобы “не подвергать риску установленные правила международного порядка”. Те самые, что прописаны Вашингтоном.

Рассуждать на тему “Какой Макрон настоящий?” неинтересно, поскольку ответ на поверхности: Макрон – никакой. Пыжится, ярится, важничает, то Наполеона из себя строит, то Петена (де Голль уже конкретно третий лишний), но вывод напрашивается один: кто о чем, а марионетка о свободе. Хотя не из тех, кого дергают за нитки. Этого “Труляля” напялили на руку. Разглагольствовать еще позволяют, но двигаться он может исключительно туда, куда направит руководящая длань. В феврале будет в Киеве. Хочет вслед за премьером Британии дать Украине письменные гарантии, больше известные в экспертном сообществе под названием “Филькина грамота”.

Бонапарт, прознав в своем котле об этом, потребовал у чертей добавить масла в огонь. Задело потому что. Он-то следовал за англичанами только плененный, а этот – вприпрыжку. До Макрона, кстати, в матери городов русских уже отметился его новый глава МИД Стефан Сежурне. Отметился пикантной подробностью. И это не об ориентации. Услышав его заявления, французские СМИ вспомнили, что у него еще и рот – слабое место. Не приспособлен для дипломатических выражений, ибо косноязычен мусью. С детства дислексия – нарушение способности овладения навыками письма и чтения. Вопреки правилам согласования, путает предлоги, падежи, слова.

Ему, уточняет BFM TV, всегда было “некомфортно говорить”, потому и держался прежде в тени. И сейчас бы не вышел, да милый друг его стал премьером, вот и подтянул. Ничего, найдется и ему достойный собеседник. С Анналеной Бербок у них трудностей перевода точно не возникнет, даже если будут мычать. Да и с Макроном взаимопонимание на гейнетическом уровне. Тот вроде ничем таким не страдал – язык подвешен, но кое-что и он путает принципиально. Согласование у него, по крайней мере, явно нефранцузское. Да и запятую во фразе “победить Россию нельзя проиграть” он ставит не там.Прямой эфирФранция против победы России, но за гарантии безопасности для КиеваВчера, 12:04

О событиях в мире откровенно, остро, на грани – в авторском Телеграм-канале Михаила Шейнкмана.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

18.01.2024

 Новости Алтай

Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

18.01.2024

 Новости Алтай

На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

18.01.2024

 Новости Алтай

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

18.01.2024

 Новости Алтай

Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

18.01.2024

 Новости Алтай

Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске