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Эммануэль “не дам России победить” Макрон вместо того, чтобы хотя бы метафизически посыпать голову пеплом десятков французских наемников, что “удачно” оказались в Харькове в то время и в том месте, куда прилетела российская ракета, вновь вслух грезил о “великой и суверенной” Европе, свободной от необходимости подчиняться интересам США. Дело было накануне на Всемирном экономическом форуме. И все вроде получалось у него складно, вот только он вчерашний противоречил себе позавчерашнему, дававшему в Елисейском дворце большую итоговую пресс-конференцию.

В Давосе, например, он настаивал на том, что Евросоюзу на обретение стратегической независимости потребуется десять лет, “в течение которых нужно избегать напряженности и эскалации”. А в Париже он эту эскалацию усилил, объявив о расширении военных поставок укронацистам. В Давосе он твердил о прекрасном новом мире, в котором ЕС будет таким же “центром влияния и силы, как Соединенные Штаты и Китай”. А в Париже отчаянно требовал сдержать Россию, чтобы “не подвергать риску установленные правила международного порядка”. Те самые, что прописаны Вашингтоном.

Рассуждать на тему “Какой Макрон настоящий?” неинтересно, поскольку ответ на поверхности: Макрон – никакой. Пыжится, ярится, важничает, то Наполеона из себя строит, то Петена (де Голль уже конкретно третий лишний), но вывод напрашивается один: кто о чем, а марионетка о свободе. Хотя не из тех, кого дергают за нитки. Этого “Труляля” напялили на руку. Разглагольствовать еще позволяют, но двигаться он может исключительно туда, куда направит руководящая длань. В феврале будет в Киеве. Хочет вслед за премьером Британии дать Украине письменные гарантии, больше известные в экспертном сообществе под названием “Филькина грамота”.

Бонапарт, прознав в своем котле об этом, потребовал у чертей добавить масла в огонь. Задело потому что. Он-то следовал за англичанами только плененный, а этот – вприпрыжку. До Макрона, кстати, в матери городов русских уже отметился его новый глава МИД Стефан Сежурне. Отметился пикантной подробностью. И это не об ориентации. Услышав его заявления, французские СМИ вспомнили, что у него еще и рот – слабое место. Не приспособлен для дипломатических выражений, ибо косноязычен мусью. С детства дислексия – нарушение способности овладения навыками письма и чтения. Вопреки правилам согласования, путает предлоги, падежи, слова.

Ему, уточняет BFM TV, всегда было “некомфортно говорить”, потому и держался прежде в тени. И сейчас бы не вышел, да милый друг его стал премьером, вот и подтянул. Ничего, найдется и ему достойный собеседник. С Анналеной Бербок у них трудностей перевода точно не возникнет, даже если будут мычать. Да и с Макроном взаимопонимание на гейнетическом уровне. Тот вроде ничем таким не страдал – язык подвешен, но кое-что и он путает принципиально. Согласование у него, по крайней мере, явно нефранцузское. Да и запятую во фразе “победить Россию нельзя проиграть” он ставит не там.Прямой эфирФранция против победы России, но за гарантии безопасности для КиеваВчера, 12:04

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Взято отсюда.