Объем немецкой гуманитарной помощи Украине достигнет миллиарда евро

Германия увеличит объем гуманитарной помощи Украине до миллиарда евро, сообщила глава германского МИД Анналена Бербок.«”Наша помощь Украине заключается в первую очередь в поддержке местного населения. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, до 1 миллиарда евро”, – цитирует Бербок аккаунт дипведомства в соцсети X.

Накануне глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу. В воскресенье она посетила Николаев.

Ранее радио Sputnik писало, что украинцы, по данным ООН, столкнулись с нехваткой продовольствия.

Взято отсюда.