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“Обязаны услышать”. Шойгу высказался о сигналах Западу, которые подал Путин

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"Обязаны услышать". Шойгу высказался о сигналах Западу, которые подал Путин

Президент РФ Владимир Путин подал Западу очень конкретные сигналы во время послания Федеральному собранию, было бы странно, если бы они остались непонятыми, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.«

"Вы знаете, было бы странным, если бы он не услышал, потому что это не просто сигналы, это такие посылы, которые в общем давно назрели, о которых они много говорят, но все время мы им давали понять, но вот настолько ясно, четко и конкретно. Я думаю, что они обязаны услышать", – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Путин зачитал послание Федеральному собранию 29 февраля. Оно стало рекордным по продолжительности: президент выступал в течение 2 часов 6 минут.

Радио Sputnik писало, какую пугающую деталь в послании Путина заметили испанские СМИ.

Взято отсюда.

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