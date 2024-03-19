Обидно, досадно, ну и ладно. Россия проживет и без ЦЕРН

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце осени окончательно откажется от сотрудничества с российскими специалистами из-за ситуации на Украине, заявил официальный представитель организации Арно Марсолье.

“На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии, – ред.). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года”, – сообщил РИА Новости Арно Марсолье.

Да, Россия теряет площадку для экспериментов, с одной стороны, а с другой – отказывая в сотрудничестве российским ученым, ЦЕРН сам многое теряет.«”ЦЕРН, закрывая к себе доступ российским ученым, бездумно принимая под козырек те указания, которые дает Еврокомиссия, отсекает от себя очень серьезный пласт активных интеллектуалов, которые двигали вперед фундаментальную науку, которые могли бы творить на благо всего человечества. <…> Я уверен, что если российские ученые не будут общаться с ЦЕРН, это не значит, что они прекратят свою работу и, как говорится, заплачут и сядут в уголке. Нет! Они будут искать варианты сотрудничества с учеными из Китая, Индии и из тех стран, которые не политизируют науку”, – считает президент фонда “Основание” Алексей Анпилогов.

Когда Арно Марсолье озвучивал решение ЦЕРН, он указал, что работу ученых на Большом адронном коллайдере, с которыми организация откажется сотрудничать, возьмут на себя другие группы. Но не так-то просто это будет сделать.«”Любой ученый сегодня – это крайне узкий специалист. Невозможно сейчас представить, что кому-то просто взяли и передали, условно говоря, деталь на конвейере, и любой очередной рабочий начнет ее вытачивать. Научная школа зависит от персоналий. Сейчас, отказавшись от 500 сотрудничавших с ЦЕРН ученых, в первую очередь потерял сам ЦЕРН”, – подчеркнул эксперт.

Политики давят и указывают, что делать, но все ученые, независимо от взглядов, национальности, предпочтений и взглядов, заинтересованы в продолжении именно совместных проектов, в проведении совместных экспериментов, отметил в интервью радио Sputnik доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Дмитрий Горбунов.«”Как пример: какой-то экспериментатор задумал некий девайс (он сложный и затеян много лет назад), тратил на него время, силы и средства, чтобы довести дело до конца, но все прерывается. Это не очень хорошо. Все понимают, в какой политической ситуации оказались, но сделать ничего не могут. <…> Тем не менее, Россия без ЦЕРН может обойтись, о чем речь! Да, было много совместных проектов, теперь их продвижение замедлится. Это как в быту, когда перекрестные санкции начались: в России что-то не производилось, но прошло сколько-то лет, это начали производить. Здесь такая же история. Были какие-то элементы, строили, не достроили, перевезти (из страны в страну, – ред.) их не удается. Сейчас будет запаздывание по реализации этих проектов”, – указал эксперт.

По оценке специалистов, ЦЕРН и, в частности, Большой адронный коллайдер (БАК) – это вершина, которой достигла физика как наука по исследованию фундаментальных взаимодействий. Очень многое ожидалось и ожидается от запуска БАК. В конце 2024 года исследователи готовились к получению интересных результатов. И российские группы ученых внесли очень много в создание БАК.«”Я был координатором российской группы, которая предложила эксперимент по изучению антигравитации в лабораторных условиях. Это очень интересный эксперимент, первые результаты которого ожидались в конце 2024 года. Они конечно будут, но мы, скорее всего, если и будем упомянуты, то как соавторы, как говорится, без родины, без племени и флага – как наши спортсмены на олимпиадах”, – отметил профессор, доктор физико-математических наук, руководитель отделения ядерной физики и астрофизики физического института им. Лебедева РАН Олег Далькаров.

Но опускать руки российские ученые не собираются. Многие из них уже получили приглашение для участия в развитии отечественных проектов. Кстати, есть у России и альтернативный коллайдер НИКА. Он рассчитан, конечно, на ощутимо меньшую энергию по сравнению с БАК, но есть некая ниша, которая не исследована до сих пор. НИКА – расположен в Дубне, в Международном инновационном нанотехнологическом центре. Там иностранные группы по-прежнему активно работают. И для России – это очень хороший момент, когда молодежь из других стран приезжает в Дубну и экспериментирует. Это очень здорово.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik.Прямой эфирКонЦЕРН закрывается для россиян?13:04

Взято отсюда.