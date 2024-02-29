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“Обнаружены определенные просчеты”. Сырский нашел виновных в провалах ВСУ

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"Обнаружены определенные просчеты". Сырский нашел виновных в провалах ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что при посещении группировки войск, сражающейся на Авдеевском направлении, выявил просчеты командиров, повлиявшие на устойчивость обороны.«”Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется подчиненными. Это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения. На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное – обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств. Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях”, – цитирует Сырского Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Главком утверждает, что принял “все меры по исправлению ситуации” и выделил для этого направления дополнительные резервы и боеприпасы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.

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