“Общий знаменатель”. Эксперт о заявлении Столтенберга об Украине

Недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине – это “что-то новое для дискурса”, знаменующее сдвиг в стратегии Запада, считает сенатор Алексей Пушков.

Столтенберг впервые признал, что для урегулирования кризиса стороны должны начать переговоры, при этом о возвращении к прежним границам Украины “им не было сказано ни слова”, отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир и призвал усиливать страну, а также показать России, что она “не получит того, чего желает, на поле боя”. “Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация”, – сказал генсек альянса.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявление Столтенберга отражает различие мнений в альянсе.«”Сейчас в рамках НАТО начинают более отчетливо звучать разные мнения. Скажем, среди восточноевропейских стран резко наметилось понимание, что необходимы мирные переговоры, я имею в виду Венгрию и Словакию. Но им резко противостоит Чехия. Противостояние наметилось и среди ведущих западноевропейских стран: Франция выступает генератором усиления агрессии и эскалации, а Италия от этого всячески отмежевывается. Генсек НАТО взял на себя задачу найти какую-то общую точку зрения, которая бы консолидировала участников альянса. Плюс здесь учтено намерение выступить посредниками, я имею в виду Турцию. Мне кажется, Столтенберг пытался найти позицию, которая носила бы общий знаменатель, поэтому его заявление носит противоречивый характер. В нем говорится о необходимости начать переговоры и в то же время содержится призыв продолжать военную поддержку Украины”, – сказал Владимир Оленченко.

По словам эксперта, это “противоречие говорит в пользу того, что в НАТО все больше склоняются в пользу проведения переговоров”.«”Это мнение расширяется. Основным политическим фактором, который пока не создает условий для проведения переговоров, являются Соединенные Штаты Америки. Не исключено, что заявление Столтенберга адресуется и американцам”, – добавил Владимир Оленченко.ЗаряПланы Зеленского, бюджет Байдена, трудовые династии и медицинские “услуги”07:04

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