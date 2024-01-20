Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 января.

Дрон сбросил взрывчатку на нефтебазу в Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области. Как сообщает глава региона Александр Богомаз, дрон подавили средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас, в результате чего на объекте начался пожар.

— При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале. — Имеется возгорание резервуаров в обваловании.

По словам губернатора, пострадавших нет, жители близлежащих домов эвакуированы. Сам пожар на момент публикации продолжается. Около 20 часов по московскому времени губернатор сообщил, что провел заседание оперштаба и обсудил с оперативными и экстренными службами порядок действий по ликвидации пожара в ночное время.

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Видео: avbogomaz / T.me

Обвинение запросило для Дарьи Треповой 28 лет колонии

В Санкт-Петербурге прошло судебное заседание по делу Дарьи Треповой, которую обвиняют в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Как сообщает «Фонтанка», прокурор запросила для Дарьи 28 лет лишения свободы. Гособвинитель считает доказанной ее вину по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») Уголовного кодекса РФ.

Как сообщил из зала суда корреспондент «Фонтанки», прокурор считает несостоятельной версию подсудимой о том, что она не знала, что внутри бюста.

Для второго подсудимого — Дмитрия Касинцева — просят год и 10 месяцев в колонии общего режима, также обвинение попросило изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

Посла Франции вызвали в МИД

Посла Франции вызвали в Министерство иностранных дел России. Накануне Минобороны РФ заявило, что 16 января был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Как сообщает РИА Новости, дипломату указали, что «гибель его соотечественников при российском ударе по пункту дислокации в Харькове лежит на совести официального Парижа».

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что контакты с Парижем по этому вопросу идут по дипканалам, предложений о разговоре на высшем уровне не было. Он также сказал, что наращивание Францией поставок вооружений провоцирует эскалацию боевых действий.

Главу узбекского землячества арестовали за возбуждение ненависти

Суд избрал меру пресечения для главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, обвиняемого по делу о возбуждении ненависти. Его отправили под арест.

— В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая, — говорится в сообщении СК РФ

Причиной уголовного дела стал пост в соцсетях. Усманов писал о дефиците яиц в России и сопроводил картинкой, где нарисованы курицы, рядом с которыми указана надпись про фронт, которую мы не можем цитировать по требованиям российского законодательства. На эти высказывания обратили внимание военные корреспонденты и участники СВО.

Житель Иркутской области получил 19 лет колонии за покушение на военкома

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Приангарья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Стрельба в усть-илимском военкомате произошла 26 сентября 2022 года, в начале мобилизации. Тогда был ранен военком города Александр Елисеев. В тяжелом состоянии его перевезли из Усть-Илимска в Иркутск, а из больницы выписали к середине ноября.

Евросоюз готовит новый пакет санкций

ЕС начал обсуждать новые санкции против России. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничения могут подразумевать торговые ограничения и расширение санкционных списков, конкретные ограничения пока не представлены.

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20.01.2024