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“Очень просто”. Макрон высказался по поводу принадлежности Крыма

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"Очень просто". Макрон высказался по поводу принадлежности Крыма

Прочного мира на Украине не будет до тех пор, пока она не вернет Крым, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.«”Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <…>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым”, – утверждает он.

Макрон назвал конфликт Украины и России “экзистенциальным для Европы и Франции” и подчеркнул, что в случае поражения Киева Европа больше не будет в безопасности.«”Выбор воздержаться или проголосовать против поддержки Украины – это не выбор мира, это выбор поражения”, – заключил Макрон.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей незаконно оккупированной территорией, не признавая законными результаты референдума.

Радио Sputnik рассказало, что Украина была готова сделать с Крымом в 1991 году.

Взято отсюда.

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