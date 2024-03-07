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“Очень разумно”. Сийярто высказался о реакции Шольца на утечку в бундесвере

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"Очень разумно". Сийярто высказался о реакции Шольца на утечку в бундесвере

Канцлер Германии Олаф Шольц поступил ответственно, решив не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных ракет Taurus. Шольц пообещал провести тщательное расследование утечки, а также выступил против поставок Киеву этого вида оружия.

Комментируя реакцию немецкого канцлера на инцидент, Сийярто отметил, что поведение Шольца было “очень разумным”. «

"Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение", – цитирует агентство министра иностранных дел Венгрии.

Радио Sputnik сообщало, как Шольц оценил влияние утечки переговоров офицеров на отношения с союзниками.

Взято отсюда.

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