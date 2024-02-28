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“Очень скоро”. В США предупредили о новых трудностях Украины с ПВО

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"Очень скоро". В США предупредили о новых трудностях Украины с ПВО

Вооруженные силы Украины вскоре могут истратить весь запас ракет для зенитных комплексов NASAMS и Patriot, пишет обозреватель Fordes Дэвид Экс.

По его словам, ВСУ начали активно использовать свои ЗРК NASAMS и Patriot для противодействия российской авиации, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение числа бомбардировок. Для этого украинцы используют дорогостоящие американские снаряды, запасы которых не пополнялись с декабря 2023 года.«

"Украина в конечном итоге – и возможно, очень скоро – лишится своих лучших ракет ПВО", – предупредил Экс.

Радио Sputnik писало, сколько времени понадобится Западу, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами.

Взято отсюда.

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