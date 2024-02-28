Один на поле он. Макрон выдал базу и остался без поддержки

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Да, нехорошо получилось. Собрал всех в Елисейском дворце, чтобы обсудить спасение Украины, а вышло, что подставил. Он же пассаж о вводе в нее западных войск выдал по итогам. Значит, всех замазал. Ведь это их общий посыл – “чтобы не дать русским победить”. Не для “тренировочной миссии”, как попытались его отмазать придворные СМИ. Не для “обучения и разминирования”, как попробовали сбить с толку в Минобороны Франции. Не для “участия без соучастия”, как сказал глава ее МИД Сежурне, раздвигая двойное дно своей сексуальной ориентации на дипломатию. А именно чтобы нанести поражение русским, что без уничтожения русских невозможно.

Лишь один из окружения Эммануэля Макрона не стал давать заднюю, хотя ему это и несвойственно, ибо ею славится. Премьер-министр Габриэль Атталь вслед за президентом тоже не исключил сухопутную интервенцию. Потому что “мы никогда не сможем смириться с победой России”,– повторил он за своим благодетелем как попка. Во всех смыслах этого слова, поскольку за нее его и брали на эту должность. А вот как за нее возьмут Францию, если она все-таки сунется на Восточный фронт официально, о том эти “мамкины стратеги” не подумали. Где им, если они даже реакцию союзников не сумели просчитать. А те в отказ – свят-свят, говорят, попадать под русский каток.

Хотя “в течение нескольких последних недель изучали план Макрона”, сдает всех агентство “Франц Пресс”, давая понять, что не такая уж для них это была и сенсация. Тем более что Соединенные Штаты, уточняет оно, даже “поддержали эту идею”. Что, впрочем, ничуть не противоречит тому, что Белый дом тоже категорически отверг прямое участие своей армии в украинской войне. Потому что, когда Вашингтон был против, чтобы за него посражался да поумирал кто-нибудь другой. К тому же украинцы заканчиваются, а французы еще за высадку в Нормандии должны – пусть отрабатывают. И поляков с прибалтами прихватят. Этих тоже не жалко.

Да и вообще, ничего такого нового Макрон не сказал. Подумаешь, выдал базу. Все и так уже там. И не только военной техникой, но и живой силой. Ну, до поры до времени – живой. “Волонтеры”, наемники и прочий сброд “Интернационального легиона” даже шевроны своей армейской принадлежности не всегда снимают, чтобы их легче было потом опознать. Ну и чтобы при жизни качественно отличаться от местных. Вот и Макрон решил отличиться. Выскочил как прыщ на лице подростка. И так понятно, что у того переходный возраст, а тут еще бугорок этот выдает и выдается. Все, что пытаются сделать сейчас его подчиненные, это припудрить и его, и мозги.

Хотя вышло-то у этой выскочки, как мечтал – на поле он. Только один. Пусть все этой войной мазаны, но у них кто признался, тот и попался. Потому и отсели остальные, чтобы на них не подумали. А то, смотри какой, захотел со старушкой Европой поступить по-домашнему – взлохматить бабушку. А она не такая. Ей лучше помучаться от бессильной злобы, чем “просто сдохнуть”.На граниПепел клоаки ударил в голову. Макрон допустил ввод войск на Украину01:53

Взято отсюда.