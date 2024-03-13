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Офицер ВСУ раскритиковал Киев за сроки “возврата” к границам 1991 года

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Офицер ВСУ раскритиковал Киев за сроки "возврата" к границам 1991 года

Вооруженные силы Украины при существующем подходе будут “ползти” до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Выступая в эфире YouTube-канала “Фабрика новостей”, он раскритиковал украинские власти за призыв дойти до границ, существовавших на момент распада Советского Союза, за “две-три недели” и указал на просчеты в проведении мобилизации, а также кадровую чехарду в военном руководстве.«”Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно – у нас деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу “две-три недели”, “два-три месяца”, “два-три года” и так далее”, – приводит РИА Новости слова Лапина.

Офицер также отметил нехватку мотивированных солдат для достижения подобной цели. По его словам, если такое положение дел в армии продолжится, Украине придется воевать десятки лет.«”Еще наши внуки повоюют”, – сказал он.

Ранее радио Sputnik рассказало, как бронь от мобилизации на Украине может быть связана с уровнем зарплаты.

Взято отсюда.

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