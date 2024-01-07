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Офицеры ВСУ рассказали о “жестких” случаях отказа воевать в Крынках

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Офицеры ВСУ рассказали о "жестких" случаях отказа воевать в Крынках

Среди солдат ВСУ много тех, кто отказывается идти в бой за населенный пункт Крынки на левобережье Днепра, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, рассказали несколько украинских офицеров изданию “Страна.ua”.

По их словам, солдаты и офицеры не видят смысла в удержании этого плацдарма, поэтому ищут причины не отправляться на левый берег.«”Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают <…>. Но есть и совсем жесткие отказники – доходит порой до суицида. Кстати, среди офицеров тоже много отказников. Но в отличие от солдат, это особо не видно – многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на “ноль” (линию соприкосновения. – ред.)”, – цитирует одного из солдат РИА Новости.

Один из собеседников издания отметил, что в Крынках негде спрятаться: российские дроны патрулируют воздух, просматривая все пространство. Как только в зоне видимости появляются ВСУшники, по ним начинает работать артиллерия.«”У россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один наш к пяти–семи их. Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат – соотношение 1/3. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен”, – пожаловался украинец.

Радио Sputnik писало о “мясорубке” для украинских солдат в районе Крынок.

Взято отсюда.

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