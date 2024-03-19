Олафу припарка. “Таурусы” впервые за два года подняли рейтинг СДПГ

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На днях Олаф Шольц опять смеялся при слове “лопата”, когда ему предложили вооружиться ею и собственноручно копнуть ямку под фундамент очередного завода по производству снарядов. Не то чтобы его этот потешный инструмент пробивал на “хи-хи”, просто ему всегда весело, когда он представляет, на чьи именно головы будут снова падать немецкие бомбы. Хотя, что касается более крупного калибра, то тут у него все серьезно. Не появятся, говорит, при мне дальнобойные “Таурусы” на Украине. И так убедительно говорит, что ему поверили аж полтора процента бюргеров. Ну, плюс к тем 14,5, что были у СДПГ до последнего опроса.

И это значит, что впервые за два года власти рейтинг социал-демократов перестал снижаться и пошел в рост. Да, несущественный, ибо это все равно третье место и все те же несколько пунктов отставания от “Альтернативы для Германии”, которая тоже прибавила процент на протестах против поставок ракет укронацистам. Но если в позиции АдГ ничего неожиданного – она постоянна в стремлении остановить войну, то Шольц реально удивил. Рассчитывал ли на такой электоральный эффект от своего упрямства или это случайно получилось, как у Флеминга с пенициллином, но нашел же он средство от никчемности. И ему должно понравиться быть принципиальным.

И давят его, и склоняют во всех смыслах этого слова. И Бербок с него не слазит (как жена не заревнует) – закрывается, говорят, с ним в кабинете и то Анной к нему повернется, то Леной, лишь бы расчехлил свой “Таурус”. Ноль эмоций. И ведь все она за него вместе с главой Форин-офиса Кэмероном уже придумала. А тот известный аферист – один его референдум по Brexit чего стоит. Меняются они, значит, с Британией ракетами, и Лондон, как бы от себя, отправляет на фронт немецкие боеголовки. Берлин же не при делах. Другой вариант. Киев дает письменную гарантию о неприменении по России, а если нарушит, то опять же – какие к Берлину претензии – у него бумага.

Но непробиваем Олаф. Сам делец – просекает всю ущербность этих схем. Противится. Вряд ли потому, что за ум взялся. Будь так, он вообще отказался бы от участия в украинском конфликте. А он участвует, пусть пока и не так чтобы лично нарваться на прямую российскую ответку. Потому и “таурусы” для него табу, что с их поставками она становится необратимой. Это он, скорее, не головным, а спинным мозгом понимает, поскольку возопил в нем и вытянулся во весь рост инстинкт самосохранения. Не бог весть какое достоинство для федерального канцлера самой Германии, но тоже неплохо. По крайней мере, указывает на то, что не все еще в нем ливером поросло.

Обольщаться не надо. Враг – он и есть враг, хоть и не самый отмороженный. Стоит его вывести на место закладки очередного снарядного заводика, дать лопату и сказать: “копай”, он, развеселившись от одной и той же мысли, даже не подумает, что можно и не копать. Так что свой “пенициллин” Шольц, может, и нашел, но в его случае полтора процента – это мертвому припарка.На грани”Таурус”. Порвали “Таурус”. Берлин пытается замять скандал. Не выходит5 марта, 02:56

Взято отсюда.